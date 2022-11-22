Best Buy в III финквартале снизил чистую прибыль на 45%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль на 44,5%, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 13 недель, завершившихся 29 октября, составила $277 млн, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $499 млн, или $2 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,38 на акцию с $2,08.

Выручка сократилась на 11,1% - до $10,587 млрд против $11,910 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,03 на акцию при выручке в $10,31 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера уменьшились на 10,4% при ожидавшемся экспертами падении на 12,9%. В том числе в США, на основном рынке для компании, показатель снизился на 10,5%.

Онлайн-продажи Best Buy в Штатах упали на 11,6%, их доля в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего 2023 фингода сопоставимые продажи сократятся примерно на 10%. Ранее ожидалось падение в районе 11%.

Котировки акций Best Buy в ходе предварительных торгов во вторник взлетели на 7,5%. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 30,3% (до $16,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял чуть более 17%.

Служба финансово-экономической информации