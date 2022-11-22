Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Best Buy в III финквартале снизил чистую прибыль на 45%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль на 44,5%, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 13 недель, завершившихся 29 октября, составила $277 млн, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $499 млн, или $2 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,38 на акцию с $2,08.

Выручка сократилась на 11,1% - до $10,587 млрд против $11,910 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,03 на акцию при выручке в $10,31 млрд.

В миреAmazon подтвердил планы по сокращению штатаЧитать подробнее

Сопоставимые продажи ритейлера уменьшились на 10,4% при ожидавшемся экспертами падении на 12,9%. В том числе в США, на основном рынке для компании, показатель снизился на 10,5%.

Онлайн-продажи Best Buy в Штатах упали на 11,6%, их доля в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.

Согласно прогнозу компании, по итогам всего 2023 фингода сопоставимые продажи сократятся примерно на 10%. Ранее ожидалось падение в районе 11%.

Котировки акций Best Buy в ходе предварительных торгов во вторник взлетели на 7,5%. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 30,3% (до $16,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял чуть более 17%.

Служба финансово-экономической информации

Best Buy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

"Газпром" в декабре сохранит поставки газа в Молдавию на уровне ноября

"Газпром" в декабре сохранит поставки газа в Молдавию на уровне ноября

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Отбор газа из ПХГ Европы набирает обороты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });