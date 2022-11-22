Сейм Литвы принял госбюджет-2023 с дефицитом 4,9% ВВП

Предполагается рост госдолга до 43% ВВП

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы одобрил в окончательном чтении государственный бюджет на 2023 год с дефицитом 4,9% ВВП.

Из-за предусматриваемых льгот по налогу на добавленную стоимость доходы по сравнению с первым вариантом проекта бюджета снижены на 60 млн евро - до 15,544 млрд евро, расходы остались без изменения - 18,629 млрд евро, дефицит увеличился также на 60 млн евро - до 3,088 млрд евро.

Помимо компенсации тарифов на электроэнергию предполагается 9%-ный льготный НДС на услуги гостиниц, общепита, культурных, на туристические и спортивные мероприятия.

При этом документом предусмотрена возможность дополнительного выделения до 3% ВВП на финансирование обороны с разрешением получения займов с этой целью, если общий бюджетный дефицит не превышает запланированного уровня в течение года.

Предполагается рост госдолга до 43% ВВП.

Финансовая поддержка Евросоюза бюджета следующего года составит 20%, или 3,144 млрд евро.

Госбюджет был утвержден парламентом после нескольких часов обсуждения. За него проголосовали 73 члена сейма, против - 43, воздержались - 6. Оппозиция критиковала проект, утверждая, что компенсация цен на электроэнергию применяется без учета доходов и потребления населения и что недостаточно увеличиваются пенсии и не облагающиеся налогами доходы.

В октябре правительство Литвы одобрило проект бюджета на 2023 год с доходами с учетом средств Евросоюза в 15,62 млрд евро (рост на 3,4% по сравнению с бюджетом 2022), расходами в 18,61 млрд евро (рост на 6,1%). Сейм в начале ноября после первого чтения вернул правительству проект госбюджета-2023 на доработку.