Еврокомиссия предложила Литве отказаться от компенсаций энергозатрат

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия рекомендует Литве отказаться от компенсаций в сфере энергетики и продолжить снижать зависимость от ископаемых видов топлива и импорта энергоносителей.

"Прекратить действующие до конца 2023 года меры энергетической поддержки. Если возобновление роста цен на энергоносители потребует мер поддержки, обеспечить, чтобы они были доступными и были направлены на защиту уязвимых домохозяйств и предприятий, поощряли энергосбережение", - говорится в рекомендациях ЕК для Литвы на 2023 год, опубликованных 24 мая.

В документе также говорится, что Литве нужно продолжить снижать зависимость от ископаемых видов топлива и импорта энергии, в частности, за счет ускорения внедрения возобновляемых источников энергии, промышленной трансформации и декарбонизации, повышения энергоэффективности зданий.

ЕК также рекомендует Литве обеспечить достаточную мощность межсетевых соединений и повысить надежность электроснабжения, чтобы своевременно синхронизироваться с электросетями Западной Европы.

Еврокомиссия также предлагает сохранить государственные инвестиции при фискальной устойчивости и обеспечить эффективное использование средств европейского Фонда восстановления и устойчивости (RRF) и другой поддержки Евросоюза, в частности, для продвижения "зеленой" и цифровой трансформации.

В проекте госбюджета на 2023 год, который был принят правительством в октябре прошлого года, на смягчение влияния роста цен в энергетике для населения и бизнеса было предусмотрено 1,93 млрд евро.

Премьер Ингрида Шимоните тогда напомнила, что правительство с января будет компенсировать жителям повышенные цены на электроэнергию. На компенсацию гражданам тарифов на электроэнергию и газ в проекте бюджета заложено 812 млн евро. По словам премьера, "для этого нужно будет брать кредиты".

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте тогда заявила, что власти страны запланировали мероприятия, которые позволят направить почти 2,5 млрд евро с октября 2022 года по конец марта 2023 года на поддержку бизнеса для смягчения цен на энергоносители. В частности, на частичную компенсацию возросших цен на электроэнергию бизнесу в течение полугода предполагалось выделить 446 млн евро. Около 600 млн евро планировалось выделить для установки солнечных электростанций, средства предполагалось заимствовать из фонда RRF.

Госбюджет на 2023 год был утвержден парламентом после нескольких часов обсуждения. Оппозиция критиковала проект, утверждая, что компенсация цен на электроэнергию применяется без учета доходов и потребления населения и что недостаточно увеличиваются пенсии и не облагающиеся налогами доходы.