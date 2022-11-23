Brent подешевела до $88,2 за баррель после роста накануне

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Инвесторы взвешивают риски сокращения как предложения, так и спроса.

К 8:11 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,18%), до $88,2 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,91 (1%), до $88,36 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,10 (0,12%), до $80,85 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,91 (1,14%), до $80,95 за баррель.

Нефтяной рынок демонстрировал слабость в начале текущей недели, когда цены опустились до январских минимумов после появления в СМИ сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК обсуждали возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тысяч б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Однако позднее министр энергетики Саудовской Аравии опроверг эти сообщения и отметил, что альянс придерживается согласованного сокращения добычи и будет принимать решения исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Это дало положительный импульс ценам на нефть.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть. The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что государства G7 могут согласовать это решение 23 ноября. По данным газеты, наиболее вероятный уровень цены российской нефти, который обсуждают западные политики, составляет $60 за баррель, при этом участники дискуссии договорились, что он не должен превысить $70 за баррель. Данная мера, как сообщается, начнет действовать с 5 декабря.

"Цены на нефть пытаются найти подходящий центр тяжести, - отметил эксперт SPI Asset Management Стивен Иннес. - Трейдеры балансируют между сокращением добычи на 2 млн б/с, согласованным ранее ОПЕК+, надвигающимся эмбарго ЕС на поставки нефти из России и планами G7 установить потолок цен".

Негативным фактором для рынка по-прежнему остаются новости из Китая, где регистрируется новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Трейдеры опасаются падения спроса в КНР из-за введения новых локдаунов в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.