TCS возобновила раскрытие финпоказателей и в III кв. получила 5,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group возобновила раскрытие абсолютных значений ряда финансовых показателей: в третьем квартале 2022 года группа получила 5,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,8 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (16,5 млрд рублей).

Как говорится в сообщении группы, за девять месяцев 2022 года чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 10,1 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2021 года.

Снижение чистой прибыли в третьем квартале группа объясняет ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к формированию резервов. При этом уровень резервов TCS не раскрыла.

Кредитный портфель группы за девять месяцев 2022 года сократился на 4% - до 584 млрд рублей с 606 млрд рублей на начало года. Этот показатель в третьем квартале не изменился.

Средства клиентов за январь-сентябрь текущего года выросли на 2% - до 961 млрд рублей (с 946 млрд рублей на начало года), в третьем квартале сократились на 2% (с 983 млрд рублей по итогам второго квартала 2022 года).