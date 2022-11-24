Полугодовая доналоговая прибыль Mothercare сократилась в пять раз

Снижение скорректированной EBITDA до 3,2 млн фунтов с 5,6 млн фунтов отразило потерю российского рынка

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер товаров для беременных женщин и детей Mothercare Plc в первом полугодии 2023 финансового года, которое завершилось 24 сентября, сократил доналоговую прибыль в пять раз - до 800 тысяч фунтов ($964,4 тыс.) против 4 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная доналоговая прибыль опустилась до 2,9 млн фунтов с 5,2 млн фунтов.

Выручка уменьшилась до 38,5 млн фунтов против 41,7 млн фунтов годом ранее.

Количество магазинов компании в мире снизилось до 562 с 740.

Международные розничные продажи Mothercare по партнерским франшизам в прошедшем финполугодии составили 162,1 млн фунтов по сравнению со 184,3 млн фунтов за тот же период годом ранее (140,8 млн фунтов без учета России).

Снижение скорректированной EBITDA до 3,2 млн фунтов с 5,6 млн фунтов отражает потерю российского рынка, вклад которого составлял около 2,9 млн фунтов в первом финполугодии прошлого года, отмечается в сообщении. Компания в начале марта решила уйти из России. 23 ноября стало известно, что закрылась сделка по продаже российского бизнеса ритейлера.

Дистрибьютор и продавец одежды АО "МФК Джамилько" получил 99,99% ООО "Монэкс Трейдинг", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Mothercare также объявила, что с января новым главным исполнительным директором компании станет Даниэль Ле Весконт. Ранее он занимал руководящие должности в таких известных компаниях, как Abercrombie & Fitch, A&F Corp., Dr Martens и VF Corp.

С начала 2022 года капитализация Mothercare упала почти на 66% (до 38 млн фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 опустился всего чуть более чем на 1%.