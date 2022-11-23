Цены промпроизводителей в РФ в октябре снизились на 2,5% относительно сентября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в октябре 2022 года снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне 2022 года, на 6,9% в мае, роста на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале ноября аналитики прогнозировали рост цен производителей в октябре на 0,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в октябре составил 0,8% после 3,8% в сентябре и в августе, 6,1% в июле, 11,3% в июне, 19,3% в мае, 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в октябре 2022 года снизились на 5,5% (в годовом сравнении - упали на 6,4%). Значительное снижение цен отмечено на янтарь - на 62,5%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ- на 23,8%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 14,4%, цинковые концентраты - на 13,9%, каменные гранулы, крошку и порошок - на 13,7%.

Вместе с тем увеличились цены на сурьмяные концентраты - на 33,5%, технические алмазы - на 25,6%, природные алмазы (кроме технических) - на 16,0%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в октябре 2022 года снизились на 1,9% (в годовом сравнении - рост на 2,5%).

В обрабатывающих производствах существенное снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на топочный мазут - на 30,0%, отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком - на 24,6%, автомобильный бензин - на 21,3%, стабильный газовый конденсат - на 12,5%, термоугли из бурого угля (лигнита) - на 10,2%, судовое топливо - на 8,3%. При этом увеличились цены на дизельное арктическое топливо- на 21,2%, сжиженные пропан и бутан - на 8,6%.

В производстве химических веществ и химических продуктов снизились цены на фенолы - на 46,4%, бензолы - на 33,7%, бутадиеновые каучуки - 31,2%, этилен - на 26,9%, отдельные услуги по производству прочих основных органических химических веществ, выполняемые субподрядчиком - на 25,8%, стирол - на 17,8%, соединения с альдегидной функциональной группой - на 17,2%.

Отмечено увеличение цен на следующие виды лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: на медицинские ватно-марлевые изделия- на 30,7%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин) - на 17,4%, противомикробные препараты для системного использования - на 7,7%, глицин - на 6,4%, настойку пустырника - на 6,1%, активированный уголь - на 6,0%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей понизились в октябре 2022 года на 0,3% (в годовом сравнении - рост на 4,8%).