РФ в октябре снизила выпуск стального проката на 16% год к году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2022 года сократила выпуск стального проката на 16% к октябрю прошлого года и на 0,6% - к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата.

Производство проката за 10 месяцев составило 51,1 млн тонн, снизившись на 7% год к году.

Выпуск горячекатаного листового проката составил 1,55 млн тонн, что ниже показателей октября 2021 года и сентября 2022 года на 16,5% и на 1,7% соответственно. За десять месяцев этот показатель сократился на 10,4% и составил 15,3 млн тонн.

Выпуск сортового проката и горячекатаной катанки составил 1,4 млн тонн, сократившись по сравнению с октябрем 2021 года на 6,3%, по сравнению с сентябрем 2022 года - на 3%. За десять месяцев производство этого вида металлургической продукции снизилось на 2,6% г/г.

Производство холоднокатаного листового неплакированного проката шириной менее 600 мм в прошлом месяце составило 42,8 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с октябрем 2021 года и сентябрем 2022 на 6,4% и на 0,6% соответственно. За десять месяцев его выпуск снизился на 2% г/г, до 387,25 тыс. тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в октябре снизился на 16%г/г, но вырос на 1% к сентябрю, составив 4,5 млн тонн. За десять месяцев было произведено 46,8 млн тонн нелегированной стали, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.

Производство легированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце составило 1,27 млн тонн (на 0,7% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 5,8% больше, чем в сентябре 2022 года). За десять месяцев этот показатель вырос почти на 5% г/г, до 13,3 млн тонн.

Объем выплавки чугуна в октябре снизился на 9% г/г и незначительно, на 0,5%, вырос к сентябрю этого года, составив 4,2 млн тонн. За десять месяцев в России было произведено 43 млн тонн чугуна, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Выпуск стальных бесшовных труб и фитингов составил 532,6 тыс. тонн, увеличившись на 22,4% г/г и на 3% к предыдущему месяцу. За десять месяцев этот показатель вырос на 6% и достиг 5,1 млн тонн.

Производство сварных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм составило 346 тыс. тонн, увеличившись на 13% г/г и на 1% к сентябрю 2022 года. За десять месяцев было изготовлено 3,44 млн тонн таких труб, что на 44% больше показателя за тот же период прошлого года.

Объем добычи железной руды в октябре составил 23,6 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 2,8% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев в России было добыто 247,5 млн тонн желруды, что на 5% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Производство железорудного концентрата составило 7,9 млн тонн, что на 6% меньше показателя октября 2021 года, но на 7% больше, чем в предыдущем месяце. За десять месяцев показатель составил 79,7 млн тонн, снизившись на 5% г/г.

Выпуск железорудных окатышей в октябре упал почти на 17% г/г, но вырос на 6% к сентябрю, составив 3,8 млн тонн. За десять месяцев 2022 года было произведено 39,85 млн тонн железорудных окатышей, что на 11% меньше, чем годом ранее.