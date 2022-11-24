В Минпромторге заявили, что экспорт металлов не требует господдержки

Отрасль неплохо адаптировалась к новым условиям, считают в ведомстве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт металлургической продукции не требует господдержки, отрасль неплохо адаптировалась к новым условиям, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"С точки же зрения поддержки экспорта металлургической продукции (речь о субсидии на транспортировку), специальных мер не требуется, металлурги неплохо адаптировались, как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях произошла диверсификация", - сказал он.

Евтухов также сообщил, что стратегия развития металлургической отрасли до 2030 года 10 ноября была внесена в кабмин и проходит согласования на площадке аппарата правительства. "Перед тем мы получили отзыв на проект стратегии от заинтересованных органов федеральной власти. В основном у коллег были замечания редакционного, неконцептуального характера, которые мы постарались учесть в финальном варианте проекта стратегии. Дорабатывались отдельные моменты, большей частью технического плана. Надеемся, что документ будет утвержден в следующем году, но возможно, это произойдет и до конца года", - сказал он.

Металлурги просили субсидии из бюджета для РЖД, чтобы монополия могла предоставить предприятиям отрасли скидки к тарифам на перевозки продукции на Дальний Восток, писали ранее "Ведомости" со ссылкой на ассоциацию "Русская сталь". По данным издания, металлурги и Минпромторг вели расчеты размера субсидии для сохранения экспортных потоков по разным направлениям, в том числе по Дальнему Востоку.