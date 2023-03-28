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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" вводит ряд скидок на металлургическую продукцию при условии перевозок определенных гарантированных объемов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До конца 2023 года будет действовать скидка 9,8% на перевозки металлолома на станцию Комсомольск-на-Амуре; также на год продлено действие понижающих коэффициентов к тарифу на доставку стальной заготовки со станции Ревда на станции Нижнесергинская (12,9%) и Аппаратная (6%) на Урале; а до конца весны на 7,1% будет снижен тариф на экспортные отправки слябов из Липецка (станция Новолипецк) на черноморскую станцию Туапсе.

Кроме того, по аналогии с уже работающей скидкой решено до конца года снизить на 18,9% тариф на перевозки груженых 40-футовых контейнеров (в составе контейнерных поездов) с подмосковной станции Кунцево-2 в Екатеринбург (станция Екатеринбург-Товарный).

Правление РЖД приняло эти решения, чтобы привлечь дополнительные объемы грузов в металлургическом сегменте.

РЖД Комсомольск-на-Амуре Липецк Екатеринбург Туапсе
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