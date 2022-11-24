Рубль по итогам торгов слегка вырос к доллару и подешевел к евро

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно опустился, евро, напротив, несколько увеличил темпы роста на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях "тонкого" и низколиквидного рынка.

Курс доллара США составил 60,67 руб. в 19:00, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,2 руб., подорожав на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,88 копейки - до 61,81 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,9 копейки - до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка поднялся к доллару и упал евро в четверг в условиях "тонкого" и низколиквидного рынка. В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим биржи в стране закрыты. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 МСК. Поддержку рублю ранее в течение дня оказывала подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы).

Разница в динамике доллара и евро объясняется падением американской валюты на рынке Forex. Доллар США активно снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро после того, как накануне вечером был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из документа понятно, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени.

"Некоторые из участников заседания заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей ФРС, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - говорится в протоколе.

Руководители американского ЦБ также отмечали наличие "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, говоря, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных. Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2022 года снизилась до 17,6% с 17,9%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Значение этого долевого показателя на 1 ноября стало минимальным почти за 10 лет, с 1 декабря 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 17,4%. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре не изменился, составив 2,741 трлн рублей, таким же он был по состоянию на 1 августа.

В то же время объема рынка ОФЗ в октябре вырос на 224 млрд рублей, или на 1,5%, до 15 трлн 534 млрд рублей после роста на 7 млрд рублей в сентябре и на 2 млрд рублей в августе после снижения на 392 млрд рублей в июле с 15 трлн 693 трлн рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в четверг поддержку позициям рубля оказывали скачок цен на нефтяном рынке и глобальное ослабление американской валюты. "Впрочем, преодолеть отметку 60 руб. у пары "доллар-рубль" не получилось. Противовесом укреплению рубля выступали импортеры, а также спекулянты, ожидающие скорого эмбарго на российскую нефть. Мы полагаем, что по мере окончания налогового периода курс доллара вновь перейдет к росту, сначала протестировав диапазон 61-62 руб. В четверг заметной волатильности на валютном рынке не наблюдалось. Отметим, что в США сегодня выходной день, а завтра укороченный рабочий день, ввиду чего внешний фон скорее всего будет стабильным, а курс доллара продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб.", - говорит Беспалов.

"В четверг, 24 ноября, российский рубль двигался смешанно. Рубль опирается на положительный эффект от проходящего сейчас в России очередного налогового периода. За счет этого удается игнорировать локальные атаки на российскую валюту. В целом, валютная секция выглядит относительно стабильно", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть умеренно снижаются в четверг после резкого падения днем ранее. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК подешевели на 0,84% - до $84,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,44% - до $77,6 за баррель.

Потолок цен на нефть

В среду Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 3,7% на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть.

Страны Европейского союза пока не смогли договориться о том, на каком конкретно уровне должна быть установлена предельная цена на импортируемую из России нефть.

По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Тем не менее, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным "семеркой".

Обсуждение предельной цены на нефть продолжится постпредами стран Евросоюза во второй половине дня в четверг.

В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены на российскую нефть исходят из позиции не поставлять ее странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ. "Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом Судани заявил о возможных тяжелых негативных последствиях для глобального рынка энергоресурсов в связи с попытками стран Запада ввести ограничения на цену российской нефти.

"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 ноября на 11,77 копейки, до 60,3866 руб., и увеличил курс евро на 49,64 копейки, до 62,7814 руб.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг на "Московской бирже" из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 четверга опустился на 7,48 копейки по отношению к среде и составил 60,431 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 239,037 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 45,74 копейки, до 62,8352 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 49,83 копейки, до 62,8052 руб. Объем торгов евро составил EUR983,555 млн, из которых EUR443,685 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR539,87 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг продемонстрировали смешанную динамику. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 11 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, поднялась на 3 б.п. - до 8,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,39% и 8,49% годовых соответственно.