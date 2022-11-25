Индекс РТС вырос на 0,5% на старте торгов, индекс МосБиржи снизился на 0,1%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

К 10:01 индекс РТС вырос на 0,5%, до 1151,62 пункта на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2209,38 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар подешевел на 23 копейки, до 60,44 рубля.

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), Ozon (+0,3%), бумаги "МТС" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный. Наблюдаются новые рекорды заболеваемости COVID-19 в Китае, но распространяющийся штамм оказался достаточно щадящим. Тем не менее, спрос на нефть в Китае снижается.

Однако нефть в пятницу умеренно растет на рисках нелогичного разрушительного решения по потолку цен на российские поставки. Похоже, что в пятницу российский рынок также проведет в консолидации, но под занавес торгов может состояться снижение, так как выходные на рынке традиционно рассматриваются в качестве периода повышенных рисков, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, настроения на мировых рынках в пятницу смешанные, нефть немного подросла, но это не сильно меняет картину на фоне ощутимого падения последних дней.

В США в пятницу короткий рабочий день, из-за чего волатильность рынков будет сниженной, а также "черная пятница", результаты которой покажут покупательную способность потребителей.

Индекс МосБиржи продолжит колебания в районе 2200 пунктов - поводов для активизации спроса на "фишки" в условиях дефицита значимых новостей и безыдейности, царящей на рынке нефти, не наблюдается, отмечает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко ожидает смешанной динамики акций в пятницу, индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 2200-2250 пунктов.

Акции VEON накануне взлетели на новости о продаже российских активов - ПАО "Вымпелком" за 130 млрд рублей будет продан топ-менеджменту. После начала СВО капитализация холдинга упала примерно до $1 млрд, поскольку иностранные акционеры утратили возможность получать доходы от российских активов. В марте это привело к снижению рейтинга компании до "ССС+". Более 60% выручки и EBITDA VEON генерировал "Вымпелком". Новости о реструктуризации будут в пятницу отыгрываться на Нью-Йоркской бирже. Сделка выгодна холдингу, несмотря на существенный дисконт к уровню начала года, полагает аналитик.

"Газпром" утвердил инвестпрограмму на 2023 год. Упор сделан на развитие добычи на Ямале, Восточной Сибири и Дальнем Востоке, а также на строительстве газопровода "Силы Сибири". Объем капзатрат будет примерно на 15% выше, чем в предыдущем году, но их увеличение, скорее всего, не приведет напрямую к сокращению дивидендов. В конце прошлого года долговая нагрузка концерна составляла 0,7х EBITDA, в текущем году, она, вероятнее всего, сократилась, считает Ващенко.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу торги в США завершатся раньше обычного - в 21:00 по Москве.

В пятницу в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,35%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы фиксируют часть прибыли после роста накануне вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что подавляющее большинство руководителей американского ЦБ видит необходимость в снижении темпов подъема базовой ставки.

Гонконгский рынок проседает на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19 в Китае и новой волны карантинных мер в стране, ставящих под угрозу экономический рост. Как сообщает The Wall Street Journal, жесткие ковидные ограничения введены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

Ранее на этой неделе власти КНР объявили о новых мерах поддержки экономики, в том числе пообещали снизить норму резервирования для банков. Это, однако, не смогло успокоить трейдеров, опасающихся усиления спада в экономике страны.

В то же время дорожают акции китайских девелоперов, что поддерживает рост индекса Shanghai Composite. Банки КНР за последние дни открыли кредитные линии застройщикам на общую сумму $162 млрд, сообщает Financial Times.

Ранее в этом месяце китайские регуляторы приняли пакет мер поддержки девелоперов, стремясь остановить спад в секторе, на долю которого приходится порядка четверти ВВП страны. Они также призвали банки наращивать кредитование застройщиков, чтобы помочь им в завершении недостроенных объектов.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса.

К 10:01 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $85,52 за баррель (-0,1% в четверг), январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,5%, до $78,29 за баррель (+0,5% к уровню среды, накануне основные торги не проводились из-за празднования Дня благодарения).

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из России.

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.