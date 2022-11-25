Рубль завершил торги пятницы небольшим ростом к доллару и евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет основных налоговых платежей месяца.

Курс доллара США составил 60,5 руб./$1 в 19:00, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,92 руб./EUR1, подешевев на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,84 копейки - до 61,59 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,4 копейки - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повысился к доллару и евро по итогам торгов пятницы, поддержку ему оказали подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы). При этом в последние два дня наблюдалось снижение торговой активности, так как в четверг в США отмечался День благодарения (биржи в стране были закрыты), а сегодня в связи с "Черной пятницей" американские биржи закроются раньше обычного (в 21:00).

Участники рынков продолжали анализировать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный ранее на этой неделе. Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, сообщалось в протоколе заседания, прошедшего 1-2 ноября.

В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничен в возможности замедления темпов подъема ключевых процентных ставок, поскольку меры поддержки домохозяйств и бизнеса, принимаемые правительствами стран еврозоны, будут поддерживать высокую инфляцию в течение долгого времени, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в ходе конференции в Лондоне.

"Крупнейший риск для центробанков по-прежнему заключается в том, что денежно-кредитная политика может быть откалибрована на основе неверных предпосылок о скором замедлении инфляции и, соответственно, на основе недооценки инфляции", - приводит ее слова газета Financial Times.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в пятницу и завершают неделю в минусе в связи с усилением опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае.

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти страны вводить новые карантинные меры. Жесткие ограничения установлены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

Нефть

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в пятницу составляет $84,92 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,22%, до $77,77 за баррель. Накануне основные торги в США не проводились из-за выходного (День благодарения).

С начала текущей недели Brent подешевела на 1%, WTI - на 0,4%.

Трейдеры продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.

The Wall Street Journal сообщила в четверг, что страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть, и пока не смогли договориться. Переговоры по этому вопросу, вероятно, продолжатся в пятницу, отмечает Bloomberg.

Комментарии аналитиков

"Рубль в пятницу слабо изменился к доллару, торговавшись значительную часть сессии вокруг отметки 60,62 руб. против вечера четверга. Активность участников рынка весьма умеренная, ввиду американских праздников, курсовая динамика продолжает определяться торговыми потоками", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль вслед за негативным стартом быстро перешел к укреплению, а после открытия основной сессии стал консолидироваться около достигнутых вершин в умеренном плюсе. Внешний фон в пятницу достаточно благоприятный, в начале российских торгов нефтяные цены ускорили рост. Правда, рубль по-прежнему слабо реагирует на какие-либо внутренние или внешние драйверы, почти полностью завися от баланса спроса и предложения, основанного на покупках иностранной валюты импортерами и продаже экспортерами. Налоговый период у экспортеров подходит к концу, и если раньше рубль уже в его преддверии заметно укреплялся, то в ноябре мы не увидели устойчивой восходящей динамики. Лишь резкие восходящие импульсы валютных пар "гасились", вероятно, продажами со стороны экспортеров. Отсутствие выраженного влияния фискального фактора на курс рубля может свидетельствовать как об ослаблении предложения валюты, так и об увеличении спроса. Это может привести к нарушению сложившегося баланса и постепенному возвращению рубля к более низким экономически обоснованным уровням", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 = до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,31 копейки, до 60,4797 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,48 копейки, до 62,8762 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу опустился на 0,58 копейки по отношению к среде и составил 60,4602 руб./$1. В четверг торги данным контрактом не проводились из-за Дня благодарения в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 7,02 копейки относительно четверга и составил 60,5019 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 699,061 млн, из которых $688,027 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 011,034 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,41 копейки, до 62,9893 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 7,15 копейки, до 62,8777 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR761,649 млн, из которых EUR246,361 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR515,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга - 8,39% и 8,49% годовых соответственно.