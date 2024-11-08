Минфин предложил размещать отчетность компаний по МСФО в едином госреестре

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект Минфина о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной финансовой отчетности компаний, которые обязаны составлять ее по закону, говорится в сообщении министерства.

Сейчас в ГИРБО содержится только годовая отчетность юридических лиц.

"Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят обязательный аудит этой отчетности. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность", - сообщил Минфин.

В ведомстве считают, что такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра.

По данным Минфина, законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию.

"Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей", - рассчитывает Минфин.

Он отмечает, что сейчас компании раскрывают ее в различных источниках и нередко в усеченном виде. "Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов", - говорится в сообщении ведомства.