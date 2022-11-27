Шесть судов доставят украинское продовольствие в Турцию, Италию, Грецию и Нидерланды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли шесть судов с кукурузой, пшеницей и ячменем, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"27 ноября шесть судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 176 522 тонны зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Три сухогруза Lady Sham (8 383 тонны пшеницы), Kingfisher D (26,9 тыс. тонн кукурузы) и Lady Zehma (30 389 тонн кукурузы) направляются в Италию. Судно Fanaria (11 650 тонн ячменя и 4,7 тыс. тонн пшеницы) взяло курс на Грецию.

Судно New Faith доставит 27,5 тыс. тонн кукурузы в Турцию, сухогруз Inception переправит 67 тыс. тонн кукурузы в Нидерланды.

Помимо этого, в украинские порты направляются три судна, которые 27 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 75 судов, способных экспортировать около 1,7 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 23 груженых сухогруза готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 27 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 12 188 194 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 997 судов: 496 на прибытие в украинские порты и 501 - на выход из них", - резюмировали в сообщении.