Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко повышаются утром во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки достигали минимумов почти за год.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 составляет $85,16 за баррель, что на $1,97 (2,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,44 (0,5%), до $83,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,87 за баррель, что на $1,53 (1,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $0,96 (1,3%), до $77,24 за баррель.

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI – до самой низкой отметки с декабря прошлого года, по данным Dow Jones Market Data. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

"Последние несколько дней выдались сложными для нефти из-за сочетания низких объемов, вялых торгов и опасений по поводу сокращения спроса из-за локдаунов в Китае", - написал старший аналитик SIA Wealth Management Колин Чешински.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.