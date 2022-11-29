Минцифры ожидает в 2023 г. создания крупными промпредприятиями венчурных фондов в сфере ИТ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ожидает появления в 2023 году нескольких крупных венчурных фондов в сфере ИТ, созданных промышленными предприятиями.

По словам министра, он видит положительный тренд: компании, заказчики "после первичного стресса, под который попала российская экономика" проявляют серьезный интерес к инвестированию в РФ, и российская ИТ-отрасль является одним из приоритетных объектов с этой точки зрения.

"Поэтому я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько крупных частных венчурных фондов, причем созданных крупными промышленными компаниями. Причем, мне кажется, это будет в кооперации... ну, по крайней мере, я знаю о нескольких таких проектах. Компании даже между собой договариваются, объединяются для того, чтобы создать такие фонды. И фонды будут достаточно большими, насколько я понимаю", - сказал Шадаев, выступая на TAdviser Summit во вторник.

По его словам, такие фонды займутся первичной стадией - посевными инвестициями, венчурными инвестициями. "И это очень хорошо. Это будет стимулировать, в том числе, развитие решений для замещения зарубежных продуктов", - отметил глава Минцифры.

Он добавил, что венчурное инвестирование сейчас является одной из актуальных и сложных для министерства задач. "Государство, наверно, не умеет этого делать - всего, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. И здесь понятно, что точно государство, наверно, не сможет обеспечить решение самостоятельно двух задач. У нас, к сожалению, нет опыта успешного участия государства в венчурных инвестициях. И в общем, наверно, правильно, потому что это - не задача государства", - сказал министр.

Что касается вопросов публичного размещения ИТ-компаний, Шадаев напомнил, что Минцифры совместно с ЦБ РФ работают над упрощением процедуры выхода ИТ-компаний на Московскую биржу.

"Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения. Здесь есть действительно определенные регуляторные сложности, которые при определенном желании можно преодолеть, но наша задача - сделать так, чтобы это было максимально просто", - сказал министр.

Он добавил, что несколько российских ИТ-компаний ведут подготовку к проведению IPO, и Минцифры совместно с ЦБ "обкатывают" на этих компаниях в режиме реального времени возможности снятия регуляторных сложностей при проведении такого рода размещения.