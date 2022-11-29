Российский рынок платного ТВ в III кв. впервые с начала года показал рост доходов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Объем российского рынка платного ТВ в III квартале увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,3% и составил 26,7 млрд рублей, впервые с начала года продемонстрировав рост, говорится в отчете аналитической компании "ТМТ Консалтинг".

"Снижение выручки от предоставления услуги платного ТВ, которое наблюдалось в первых двух кварталах, сменилось ростом. Впервые в этом году выручка увеличилась на 1,3% и составила, по оценкам "ТМТ Консалтинг", 26,7 млрд рублей", - говорится в отчете.

Так, в I квартале доходы от услуг платного ТВ снизились на 0,9%, а во II квартале - на 2,6%.

Тем не менее, как указывают аналитики, абсолютный показатель III квартала оказался заметно хуже показателей IV квартала 2021 года и I квартала 2022 года (27,3 и 27,1 млрд рублей соответственно).

Количество абонентов платного ТВ в III квартале сохранилось практически на уровне II квартала - 46,5 млн (снижение составило всего 0,03%, или около 15 тыс.). Проникновение услуги не изменилось - 82,6%.

"Тотальному снижению числа подписчиков препятствует продолжающийся рост числа абонентов IPTV. Происходит он благодаря все большему распространению пакетных, в частности, конвергентных тарифных планов. Привлекательности IPTV придает включение операторами в пакеты услуг доступа к онлайн-кинотеатрам", - поясняют аналитики "ТМТ Консалтинга".

Среднерыночный счет на абонента (ARPU) по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2 руб. и составил 191 рубль.

Все три крупнейших российских операторов платного ТВ продемонстрировали в III квартале рост абонентской базы по сравнению с предыдущим кварталом: "Ростелеком" - на 60 тыс. пользователей (до 10,96 млн) и МТС - на 21 тыс. (до 4,621 млн), "Триколор" - на 2 тыс. (до 12,272 млн). В то же время суммарная абонентская база операторов, не вошедших в Топ-3, по итогам III квартала сократилась почти на 90 тыс., указывают аналитики.

В Москве число абонентов сократилось на 0,3% (на 20 тыс.) и составило 5,7 млн.