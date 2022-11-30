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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Сбербанк не отказался от идеи запуска проекта токенизированных безналичных рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему хочет предложить рынку токенизированные безналичные рубли.

"Одна из последних идей, которые мы продвигаем для ЦБ, - это так называемый токенизированный безналичный рубль. Мы понимаем, что есть цифровой рубль, который делает ЦБ, а мы же хотим со своей стороны сделать продукт для остальных банков, реализовав такую большую блокчейн-сеть, называем ее токенизированный рубль", - сказал директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов на митапе лаборатории блокчейн кредитной организации.

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Сбербанк еще в январе 2021 года подал в ЦБ заявку на регистрацию блокчейн-платформы, на которой, в частности, планировал выпускать собственные криптоактивы - сберкоины.

Вместе с тем, ЦБ неоднократно выступал против стейблкоинов именно как расчетного средства. Регулятор заявлял о готовности обсуждать проект токенизированных безналичных рублей, если его поддержат участники рынка.

Несколько участников финансового рынка еще в прошлом году вышли с идеей создания токенизированных безналичных рублей, то есть второй формы денег (безналичных рублей), но усовершенствованной с точки зрения технологий и выраженной в токенах, заявила в апреле 2021 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, эта тема заслуживает внимания, Банк России готов ее обсуждать.

Сбербанк
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