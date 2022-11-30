Сбербанк планирует интегрировать свою блокчейн-платформу с системой DeFi на базе Ethereum

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует технически интегрировать свою блокчейн-платформу с экосистемой децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum, говорится в сообщении банка.

Это, по мнению кредитной организации, позволит разработчикам свободно переносить смарт-контракты и целые проекты между блокчейн-сетью банка и открытыми блокчейн-сетями.

Также предполагается обеспечить взаимодействие с кошельком для криптовалют и NFT MetaMask (его разработчик - компания ConsenSys), с помощью которого пользователи смогут совершать операции с токенами и смарт-контрактами, размещенными на платформе Сбербанка.

"Мы хотим построить именно открытую платформу", - заявил директор лаборатории блокчейн Сбербанка Александр Нам на профильном митапе.

DeFi - система, которая позволяет оказывать и получать аналог привычных финансовых услуг (кредитования, страхования, управления активами, а также совершать другие операции с криптоактивами), но на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Сделки совершаются автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы. DeFi существует на принципах анонимности, не имеет страновых границ и обладает широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты.

ЦБ РФ и Минфин ранее указывали на риски, присущие DeFi.

"DeFi в полной мере также присущи риски, которые присутствуют в сфере традиционных финансов и на ограничение которых направлено регулирование финансового сектора и сферы денежного обращения (риски для финансовой стабильности, снижение эффективности денежно-кредитной политики, возможное искажение конкуренции, ослабление защиты прав потребителей финансовых услуг), которые требуют выработки дополнительных подходов к их минимизации", - сообщил ЦБ ранее в докладе, посвященном децентрализованным финансам.