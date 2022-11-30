Рубль немного подрос к доллару и евро благодаря нефти и аукционам Минфина по ОФЗ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного понизились на "Московской бирже" по итогам среды, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти и аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 60,99 руб. в 19:00, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,08 руб, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR 0,45) уменьшилась на 7,3 копейки - до 61,93 рубля. Курс юаня, напротив, вырос на 12,5 копеек - до 8,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к доллару и евро к закрытию торгов среды благодаря укреплению нефти и аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Поддержку котировкам нацвалюты также оказало улучшение настроений на внешних рынках после того, как накануне стало известно, что китайские власти планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения.

Кроме того, в среду стало известно о снятии локдауна в Чжэнчжоу, где находится крупный завод по производству продукции Apple. Карантинные меры были ослаблены также в Пекине и провинции Гуандун.

Размещение ОФЗ

Министерство финансов России 30 ноября разместило на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 219,56 млрд рублей при общем спросе 492,24 млрд рублей. Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 645,76 млрд рублей при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план уже перевыполнен почти в 11 раз.

Средневзвешенная цена на первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 составила 97,8191% от номинала, что соответствует доходности 10,09% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 51,977 млрд рублей при спросе 262,671 млрд рублей.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29021, было продано бумаг на 150,885 млрд рублей при спросе 210,199 млрд рублей. Таким образом, Минфин доразместил на аукционе весь доступный для размещения остаток бумаг данного выпуска. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ 29021 составила 97,1498% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004, было продано бумаг на общую сумму 16,699 млрд рублей при спросе 19,371 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,637% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

В США

Участники финансовых рынков ждут речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он выступит в 21:30 по московскому временив среду в Центре Хатчинса по фискальной и монетарной политике с прогнозами относительно состояния экономики и рынка труда.

Мероприятие также предусматривает ответы на вопросы аудитории. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями главы ФРС, надеясь получить сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

В начале ноября Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд, и сейчас её размер находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых. Последнее в этом году заседание американского центрального банка состоится 13-14 декабря, и рынок ожидает подъема ставки на более умеренные 50 б.п.

В ожидании выступления Пауэлла участники торгов оценивают статданные, показавшие более высокие, чем сообщалось ранее, темпы роста экономики США в третьем квартале, а также спад активности на американском рынке труда.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли страны, опубликованным в среду, американский ВВП в июле-сентябре вырос на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось предварительно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра показателя до 2,7%.

Отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, сообщила ADP. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали рост в этом месяце на 190 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре.

Нефть

Нефтяные котировки растут почти на 3% вечером в среду после выхода официальных данных о запасах этого энергоресурса в США. Январские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 2,9% - до $85,44 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,58% - до $80,22 за баррель.

Запасы нефти в США на минувшей неделе уменьшились на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения резервов на 3,12 млн баррелей, согласно данным агентства Bloomberg.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Комментарии экспертов

"Минфин РФ в среду разместил ОФЗ на 219,6 млрд руб. по номиналу, из которых более двух третей пришлось на флоатеры с погашением в ноябре 2030 года. При этом пока российская валюта не сильно реагирует на динамику нефти, цены на которую в начале недели обновили минимум с января, а вечером в среду снова находятся выше $85 за баррель. Тем не менее, ближайшее заседание ОПЕК+ в воскресенье, а также новости относительно потолка цен на российскую нефть могут оказать влияние на рубль в ближайшей перспективе. Если говорить о зарубежных новостях, число отрытых вакансий на рынке труда в США в октябре оказалось чуть выше 10,3 млн, что в целом соответствует рыночным ожиданиям. Сегодня вечером ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а в пятницу в США опубликуют ноябрьскую статистику по рынку труда, которая также играет не последнюю роль при принятии регулятором решений по ставке. Тем временем, инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, замедлилась в ноябре до 10% г/г. Годовой показатель снизился впервые с июня 2021 года", - рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"Рубль на открытии испытал кратковременную просадку, но быстро восстановился. Затем произошла еще одна попытка ослабления российской валюты, однако незадолго до старта основной сессии рубль перешел к умеренному подорожанию к бивалютной корзине. Китайский юань (CNY/RUB) активно растет к рублю благодаря укреплению китайской валюты на мировом рынке. Оно вызвано ожиданиями, что на фоне недавних протестов против карантинных ограничений власти Китая пойдут на некоторое смягчение политики нулевой терпимости к коронавирусу. Гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем торгуется в умеренном плюсе. Внешний фон складывается достаточно благоприятным для рубля. Нефтяные цены после утреннего снижения возобновили активный рост в начале основных российских торгов. Глобальные рынки в целом также находятся в русле позитивной тенденции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 декабря на 19,39 копейки, до 60,8803 руб., и уменьшил курс евро на 33,78 копейки, до 63,0504 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду опустился на 20,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,8908 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 16,95 копейки и составил 60,8634 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 537,948 млн, из которых $608,619 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $929,329 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 36,89 копейки, до 63,0991 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 28,13 копейки, до 63,0631 руб. Объем торгов евро составил EUR832,983 млн, из которых EUR274,66 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR558,323 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, находятся на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.