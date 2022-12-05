"ЛУКОЙЛ" упразднил правление и изменил наименование президента на CEO

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" проголосовали за внесение изменений в устав общества, связанных с оптимизацией структуры исполнительных органов управления НК, обусловленных необходимостью повышения оперативности принятия решений в рамках руководства текущей деятельностью.

Как говорится в решении, утверждены изменения в положение о совете директоров, в положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, изменения в устав. Кроме того, признано утратившим силу положение о правлении "ЛУКОЙЛа".

Согласно ранее опубликованным материалам к собранию, предполагалось, что в компании планируется сформировать только единоличный исполнительный орган, без коллегиального - правления, в связи с чем из устава будут исключены все положения о нем.

Вопрос о назначении единоличного исполнительного органа компании и о досрочном прекращении его полномочий в целях повышения оперативности принятия соответствующих решений предлагается отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров.

Кроме того, предлагалось заменить наименование единоличного исполнительного органа компании, президента, новым наименованием - главный исполнительный директор в целях приведения его в соответствие функционалу.

В его обязанности включается выработка и реализация текущей хозяйственной политики компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности, утверждение годовых и перспективных планов деятельности, бюджета и инвестиционной программы и контроль за их выполнением. Перечень его компетенций пополнят: разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, предварительное согласование решений дочерних обществ об участии в других организациях и о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную $150 млн, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя. Также он сможет принимать решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг компании, выкупленных НК.

Действующий президент "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев был утвержден акционерами на внеочередном собрании 30 мая 2022 года. До этого президентом с 1993 года был основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, который 21 апреля проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров и досрочно сложить полномочия главы общества, чтобы санкции, наложенные на него Австралией и Великобританией, не мешали развитию НК.

Акционеры также утвердили выплату членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей половины вознаграждения, установленного решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2022 г. в сумме 6 млн рублей каждому.

В связи с кончиной 1 сентября 2022 года председателя совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиля Маганова вознаграждение за исполнение им обязанностей члена совета директоров в размере 12 млн рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций председателя совета директоров в размере 10 млн рублей будут выплачены его наследникам в соответствии с действующим законодательством.