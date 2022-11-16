Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Фото: Simone Padovani/Awakening/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Италии выросли в октябре на 11,8% в годовом выражении, максимальными темпами за 38 лет, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat.

Предварительные данные указывали на рост цен на 11,9%.

Повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составило 3,4%.

В сентябре цены выросли на 8,9% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном.

Ускорение темпов инфляции объясняется главным образом динамикой цен на энергоносители и продовольственные товары, отмечает Istat. Без учета этих двух категорий цены выросли на 5,3% в годовом выражении.

Цены на энергоносители в октябре взлетели на 71,1% в годовом исчислении после роста на 44,5% в сентябре, продукты питания подорожали на 13,1% (11,4% в сентябре).

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 2,2% за год и не изменилась за месяц. Одежда и обувь подорожали на 3% и на 0,6%, соответственно. Расходы на транспорт выросли на 8,1% за год и снизились на 0,4% за месяц.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в октябре на 12,6% по сравнению с октябрем прошлого года и на 3,8% относительно предыдущего месяца. Ранее сообщалось о росте первого показателя на 12,8%. В сентябре рост цен составлял 9,4% в годовом и 1,6% в помесячном выражении.