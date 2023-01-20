НАУФОР назвала недостатки концепции госрегулирования аутсорсинга

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Основной риск введения госрегулирования аутсорсинга - это повышение операционных издержек у поставщиков услуг, которые трансформируются в повышение стоимости финансовой услуги для конечного потребителя и снижение доступности финансовых услуг, считают в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Как сообщает сайт НАУФОР, ассоциация направила в Банк России комментарии к докладу "Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке", в котором высказывается мнение о необходимости "ограничивать сферу регулирования только критически важными функциями финансовых организаций и соотносить вводимые меры регулирования с уровнем рисков, связанных с аутсорсингом".

Ассоциация согласна с изложенным в докладе подходом о распространении государственного регулирования аутсорсинга только на критические функции, определенные с учетом вида деятельности организации.

"Ряд критериев для определения критических функций, на наш взгляд, требует дополнительного обсуждения", - говорится в комментариях, например, для конкретизации критерия причинения вреда потребителям финансовых услуг (имущественный вред, физический или моральный).

"Возможно, лучше использовать в качестве элемента соответствующего критерия причинение существенных убытков (в виде реального ущерба) потребителям финансовых услуг. Трансграничный характер услуги в качестве самостоятельного критерия критичности функции в отсутствии других критериев (например, передача конфиденциальной информации, возможность повлиять на непрерывность деятельности и т.п.) также нуждается в дополнительном обосновании", - говорится в замечаниях НАУФОР.

НАУФОР также считает нецелесообразным устанавливать запрет на передачу финансовой организацией каких-либо функций на аутсорсинг.

В НАУФОР не вызывает возражений идея сохранения за участником финансового рынка или его органами управления ответственности в отношении переданных на аутсорсинг отдельных функций в рамках осуществляемого вида деятельности на финансовом рынке в качестве основного принципа регулирования аутсорсинга, но ассоциация считает излишним определение правового статуса поставщика услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг и введение для него требований по обеспечению конфиденциальности информации, относящейся к банковской тайне, соблюдению установленных законодательством режимов защиты, обработки информации.

Ей представляется обоснованным и определение в качестве условий привлечения поставщиков услуг для выполнения критических функций таких обстоятельств, как наличие у финорганизации внутренней политики аутсорсинга, процедур, определяющих механизмы контроля и мониторинга реализации переданных функций, процедур по выявлению и предотвращению конфликта интересов между участником финрынка, его клиентами, поставщиком услуг и клиентами такого поставщика услуг.

Вместе с тем, установление требования об отнесении решения о передаче отдельных функций на аутсорсинг к компетенции совета директоров не поддержано профучастниками.

ЦБ в начале декабря опубликовал для общественного обсуждения доклад "Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке", в котором говорится, что для Банка России, как и для участников финансового рынка, актуальность вопроса управления рисками аутсорсинга особенно возрастает в связи с необходимостью обеспечения операционной устойчивости организаций, а также поддержания стабильности российского финансового сектора в условиях ограничительных мер экономического характера.

В докладе анализируются основные риски аутсорсинга с точки зрения финрынка в целом и его участников, приводится описание практики применения аутсорсинга на российском рынке. Представлены также предложения Банка России относительно возможных способов регулирования управления рисками аутсорсинга и приоритетных направлений такого регулирования, адресованные участникам финрынка, широкому кругу общественности, технологическим компаниям и организациям корпоративного сектора, заинтересованным в предоставлении услуг аутсорсинга.

В целях обеспечения качества оказываемых гражданам и бизнесу финуслуг, защиты информации и операционной устойчивости участников финансового рынка, поддержания устойчивости финансового рынка Банк России считает необходимым выработать единые подходы к управлению рисками аутсорсинга, условиям привлечения участниками финрынка поставщиков услуг для выполнения отдельных функций, установлению ответственности поставщиков услуг за сохранность конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законодательством.