Минфин РФ разместил на одном аукционе ОФЗ на 750 млрд руб., повторив рекорд 16 ноября

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 7 декабря в ходе второго аукциона, на котором инвесторам предлагался новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года, продал сразу весь выпуск на сумму 750 млрд рублей, повторив рекорд 16 ноября.

Общий спрос на аукционе в среду по размещению нового флоатера превысил 910,74 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 721,521 млрд рублей. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ПК серии 29023 составила 96,1828% от номинала, цена отсечения - 96,14% от номинала.

На первом аукционе, состоявшемся 7 декабря, средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,4% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 28,876 млрд по номиналу при спросе 247,752 млрд рублей по номиналу. Выручка от размещения - 25,363 млрд рублей.

В целом, по мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", 7 декабря может стать вторым по объемам размещения ОФЗ за один день и суммарному спросу на гособлигации после 16 ноября. Для сравнения: на состоявшемся 16 ноября первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 было продано бумаг на сумму 53,971 млрд рублей по номиналу при спросе 253,884 млрд рублей. На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29022, было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей. На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004, было продано бумаг на сумму 19,05 млрд рублей по номиналу при спросе 37,065 млрд рублей по номиналу.