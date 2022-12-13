Минфин в среду вновь проведет 3 безлимитных аукциона по размещению ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в среду, 14 декабря, проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию, 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). Объем остатков, доступных для размещения в данном выпуске, составляет чуть более 644 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период - 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Расчет процентных ставок 1-43-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Данный выпуск является новым, он еще ни разу не предлагался инвесторам. Его первоначальный объем составляет 250 млрд рублей.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный объем бумаг данного выпуска для размещения - 95,72 млрд рублей.