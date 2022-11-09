Международные резервы РФ в октябре выросли на 1,2%, до $547,2 млрд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ в октябре увеличились на $6,506 млрд, или на 1,2%, до $547,194 млрд с $540,688 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-октябре 2022 года резервы сократились на $83,433 млрд, или на 13,2%, с $630,627 млрд на 1 января 2022 года.

Банк России сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов после санкций, наложенных на него западными странами. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.