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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Производительность труда в США в III квартале выросла лучше прогноза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года производительность труда в США увеличилась на 0,8%, показали окончательные данные Минтруда страны. Стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах в июле-сентябре повысилась на 2,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,6% и повышение второго на 3,1%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 0,3% и рост стоимости рабочей силы на 3,5%.

Производство товаров и услуг в минувшем квартале увеличилось на 3,3%, а количество отработанных часов выросло на 2,5%. Размер почасовой оплаты труда американцев увеличился на 3,2%.

Во втором квартале стоимость рабочей силы подскочила на 8,9%, а производительность труда упала на 4,1%.

Стоимость рабочей силы в США по сравнению с третьим кварталом 2021 года подскочила на 5,3%, а производительность труда снизилась на 1,3%.

Минтруда США
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