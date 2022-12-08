Лагард считает, что историки назовут нынешнее время "эпохой перманентного кризиса"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Неустойчивая глобальная среда создает серьезные риски для финансовой стабильности в Европе, и ухудшение перспектив мировой экономики усиливает эти риски, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, открывая ежегодную конференцию Европейского совета по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB).

"Когда историки будущего обратятся к нашим временам, они смогут сказать, что мы жили в эпоху "перманентного кризиса"", - сказала она, напомнив о череде ударов, которые экономики нанесли пандемия, события на Украине и энергетический кризис.

В сентябре ESRB выпустил "общее предостережение" для европейских стран, в котором заявил о серьезных рисках для финансовой стабильности.

ESRB сделал это впервые с момента его создания в 2010 году, что подчеркивает "исключительную ситуацию", в которой мы находимся, отметила Лагард, текст выступления которой приведен на сайте ЕЦБ.

"Ключевой посыл здесь в огромной важности поддержания гибкости нашей финансовой системы", - сказала она.

По словам Лагард, Европе крайне важно иметь возможности как для противодействия немедленным шокам, так и эффективной адаптации к новым условиям.

Глава ЕЦБ отметила, что благодаря ужесточению требований к капиталу банков после глобального финансового кризиса, европейские фининституты смогли спокойно пережить период пандемии COVID-19 "и стать частью решения для преодоления кризиса, а не проблемной частью".

Однако, по ее словам, банкам не следует успокаиваться на достигнутом, и очень важно сохранять достаточные объемы капитала, поскольку перспективы экономики ухудшаются.

В качестве одного из новых источников риска для финансовой стабильности Лагард назвала рынок криптовалютных активов, отметив резкое падение курса биткойна в этом году, а также крах криптовалютной биржи FTX.

"До сих пор последствия этих ситуаций являются ограниченными, однако системный риск может проявиться в результате взаимосвязи криптовалютной экосистемы и традиционной финансовой системы", - сказала она.

Регулятивная структура, по ее словам, должна адаптироваться к технологическим изменениям, а также к факторам, связанным с окружающей средой.

"Чтобы сохранять стабильность, финансовая система должна уметь справляться с резкими изменениями, которые вызывают шоки. При этом регуляторы должны адаптироваться к быстро меняющемуся ландшафту, если мы хотим эффективно защищать финансовую систему", - сказала она.