"Газпром" будет предлагать замещение евробондов держателям, не успевшим на первые обмены

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, заявил замглавы департамента компании Игнат Диркс.

"На текущий момент мы провели семь обменов, по которым уже состоялись расчеты, на этой неделе закрылась книга по третьей серии, то есть уже восьмая сделка у нас в процессе. И я считаю, что мы добились очень солидных результатов, средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%. Минимальный был 91,3%. При этом, безусловно, мы в работе особый акцент делали на участие физических лиц", - сказал Диркс, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

Впереди у компании обмен 15 выпусков евробондов на "замещающие" облигации, уточнил он. Стратегия, которую выбрал "Газпром" - проведение обменов по мере наступления сроков выплаты купонов, отметил Диркс.

По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа - инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры "не смогли достучаться", третья - те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая - те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной "по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам", сказал представитель "Газпрома".

На первых этапах процесса обмена компания была удивлена низкой активностью инвесторов, "потребовалось в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами", чтобы проинформировать максимально широкий круг инвесторов, отметил он.

"С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски", - заключил Диркс.

На вторичном рынке, по его словам, уже начинают формироваться кривые по выпускам "замещающих" бондов. "Пока ценообразование местами носит спорадический характер, но мы считаем, что по мере насыщения рынка будем иметь красивые ликвидные локальные кривые, что, наверное, будет хорошим бенчмарком для ценообразования на внутреннем рынке".