Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В UBS отметили сокращение числа долларовых миллиардеров в 2022 г. на 87 человек

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совокупное количество долларовых миллиардеров в мире по состоянию на март 2022 года сократилось на 87 человек по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в исследовании швейцарского банка UBS.

Аналитики банка насчитали по миру 2668 миллиардеров. За год 360 человек утратили этот статус, а 273 - приобрели.

Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год сократилось до $12,7 трлн с $13,1 трлн.

Аналитики UBS отмечают, что число миллиардеров и их общее состояние, скорее всего, сократились еще сильнее после марта из-за падения цен на различные активы.

Наибольшее число миллиардеров проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 1084 человека, однако по совокупному состоянию ($4,2 трлн) регион занимает второе место, уступая США ($4,7 трлн у 735 человек). В Западной Европе проживают 474 человека с состоянием более $1 млрд.

В Восточной Европе из-за событий на Украине число миллиардеров сократилось до 127 со 154 годом ранее, причем они потеряли более трети своих денег и владели $455 млрд на конец первого квартала 2022 года.

Наибольшее число миллиардеров (392) занимается финансами и инвестициями, еще 348 человек представляют ИТ-сектор, 338 - производственную сферу.

Отдельный опрос UBS показал, что 95% миллиардеров берут на себя ответственность за решение глобальных экологических и социальных проблем. Наиболее перспективными сферами для приложения своих усилий они назвали развитие сельскохозяйственных технологий, обеспечение людей чистой водой и улучшение санитарии, образование, а также боле общие экономические задачи, решение которых способно снизить уровень бедности.

UBS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

SEC напомнила о необходимости своевременно раскрывать данные о криптовалютных рисках

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

Российским компаниям разрешили не раскрывать финотчетность до июля 2023 года

"Газпром" будет предлагать замещение евробондов держателям, не успевшим на первые обмены

TotalEnergies выведет своих представителей из совета директоров "НОВАТЭКа"

Торговая комиссия США планирует заблокировать слияние Activision Blizzard с Microsoft

Торговая комиссия США планирует заблокировать слияние Activision Blizzard с Microsoft
Арест братьев Магомедовых

FESCO сообщила о штатной работе после новости о новом иске Генпрокуратуры

La Repubblica сообщила об интересе катарских инвесторов к итальянскому НПЗ "ЛУКОЙЛа"

La Repubblica сообщила об интересе катарских инвесторов к итальянскому НПЗ "ЛУКОЙЛа"

Ущерб от пожара в OBI в ТЦ "Мега Химки" может составить 20-30 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });