В UBS отметили сокращение числа долларовых миллиардеров в 2022 г. на 87 человек

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совокупное количество долларовых миллиардеров в мире по состоянию на март 2022 года сократилось на 87 человек по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в исследовании швейцарского банка UBS.

Аналитики банка насчитали по миру 2668 миллиардеров. За год 360 человек утратили этот статус, а 273 - приобрели.

Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год сократилось до $12,7 трлн с $13,1 трлн.

Аналитики UBS отмечают, что число миллиардеров и их общее состояние, скорее всего, сократились еще сильнее после марта из-за падения цен на различные активы.

Наибольшее число миллиардеров проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 1084 человека, однако по совокупному состоянию ($4,2 трлн) регион занимает второе место, уступая США ($4,7 трлн у 735 человек). В Западной Европе проживают 474 человека с состоянием более $1 млрд.

В Восточной Европе из-за событий на Украине число миллиардеров сократилось до 127 со 154 годом ранее, причем они потеряли более трети своих денег и владели $455 млрд на конец первого квартала 2022 года.

Наибольшее число миллиардеров (392) занимается финансами и инвестициями, еще 348 человек представляют ИТ-сектор, 338 - производственную сферу.

Отдельный опрос UBS показал, что 95% миллиардеров берут на себя ответственность за решение глобальных экологических и социальных проблем. Наиболее перспективными сферами для приложения своих усилий они назвали развитие сельскохозяйственных технологий, обеспечение людей чистой водой и улучшение санитарии, образование, а также боле общие экономические задачи, решение которых способно снизить уровень бедности.