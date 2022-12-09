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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Румыния через полгода выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Румыния через полгода выйдет из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ), ключевым собственником которого является Россия.

МИБ сообщил, что 8 декабря получил официальное уведомление о том, что с 9 июня 2023 года Румыния прекратит быть акционером банка.

8 декабря также состоялось заседание совета управляющих МИБа, одним из результатов которого стало принятие Сербии в состав акционеров банка. "Это позволит МИБ наращивать операции в Европе, следуя "европейскому" вектору развития, наметившемуся в стратегии в последние годы, повысить уровень капитализации, финансовой устойчивости и географической диверсификации благодаря выходу на рынки Балканского региона", - говорится на сайте банка.

В июле 2022 года о намерении выйти из состава акционеров банка заявили Чехия и Словакия. Чехия выйдет из состава стран-членов МИБ 27 января 2023 года, Словакия – 29 января 2023 года.

По состоянию на конец 2021 года доля Румынии в МИБ равнялась 6,14% (у России - 47,5%, у Чехии - 8,8%, у Словакии - 6,8%).

МИБ – наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. В настоящее время членами банка являются Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и Чехия. Основное направление его деятельности – кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

Румыния Международный инвестиционный банк МИБ РФ
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