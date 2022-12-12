Глава BIS считает, что США могут избежать рецессии, несмотря на рост ставок

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут избежать рецессии благодаря тому, что макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС), полагает глава Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) Агустин Карстенс.

"Большинство опубликованных в последнее время данных по рынку труда и деловой активности оказываются сильнее, чем ожидалось, - сказал Карстенс в интервью газете South China Morning Post. - Несколько месяцев назад я был более обеспокоен из-за влияния высоких процентных ставок".

Как сообщалось, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., а индекс деловой активности в сфере услуг в прошлом месяце вырос до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее, сильнее прогнозов.

"Еще рано объявлять о победе, но пока всё идёт хорошо, - сказал Карстенс. - Есть неплохой шанс, что рецессии удастся избежать. Это вполне вероятно".

Многие инвесторы, тем временем, не разделяют такой оптимизм. Как показал опрос фондовых управляющих, проведенный Natixis Investment Managers, шестеро из десяти инвесторов считают, что рецессия в США неизбежна. В совокупности участники опроса управляют активами на $20,1 трлн.

Федрезерву и другим мировым центробанкам пришлось повышать ставки для замедления инфляции и с риском замедления экономики в целом, добавил глава BIS. Вероятно, уровень ставки в США скоро достигнет пика, однако едва ли будет понижен в ближайшее время.

"Нам предстоит некоторый период относительно высоких процентных ставок, - отметил Карстенс. - Если мы позволим инфляции укорениться, потом будет гораздо сложнее снизить её, и для этого могут потребоваться гораздо более жесткие меры денежно-кредитной политики".