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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Аналитики JPMorgan допустили повышение S&P 500 на 10% при замедления инфляции в США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Резкое замедление инфляции в США может спровоцировать скачок индекса Standard & Poor's 500, говорится в аналитической записке экспертов трейдингового подразделения банка JPMorgan Chase & Co. Записку составили аналитики под руководством Эндрю Тайлера.

Данные о ноябрьской инфляции в США будут обнародованы во вторник в 16:30 по Москве. В октябре инфляция составляла 7,7%, и, если за месяц она замедлится до 6,9% и ниже, индекс S&P 500 способен продемонстрировать подъем на 8-10%, считают аналитики JPMorgan.

"Логика заключается в том, что инфляция не просто снижается, но снижается все быстрее, - говорится в аналитической записке. - В этом случае рынок еще сильнее поверит в то, что инфляция упадет примерно до 3% в 2023 году, а тогда Федрезерв едва ли будет удерживать ставки на уровне 5%".

Однако шансы, что такой сценарий реализуется, довольно низкие - экономисты банка оценивают вероятность в 5%. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что ноябрьская инфляция упадет до 7,3%.

Трейдеры JPMorgan также считают наиболее вероятным сценарием замедление инфляции в ноябре до 7,2-7,4%. В таком случае стоит ожидать роста S&P 500 на 2-3%. Если инфляция ускорится, индикатор может упасть на 4,5-5%, предупреждают они.

JPMorgan США S&P 500 Эндрю Тайлер
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