Эксперты ожидают, что темпы роста интернет-экономики РФ в 2022 г. снизятся в два раза

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-экономика России вырастет на 24% по отношению к 2021 году и достигнет объема 11,8 трлн руб., при этом темпы роста снизятся почти в два раза, следует из предварительных прогнозов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Для сравнения, в 2020 году рост экономики Рунета составил 41% год к году, в 2021 - 42%. "Мы растем, но этого недостаточно", - отметил глава РАЭК Сергей Гребенников. Аналогичное снижение роста также наблюдалось на старте измерения интернет-отрасли вплоть до экономического кризиса 2014-2015 гг., отмечается в сообщении ассоциации.

Кроме того, сегмент интернет-рекламы в 2022 году впервые за весь период наблюдений столкнется с падением объемов. "Ожидается, что по итогам года падение составит 10% от объемов 2021 года - до 390,7 млрд руб.", - говорится в сообщении РАЭК. Прогнозируется, что объем сегмента цифрового контента по итогам 2022 г. также снизится практически до допандемийных значений и сократится на 25%, до 115,6 млрд руб.

Тогда как объемы сегмента электронной коммерции в 2022 году, по прогнозам, увеличатся почти до 11 трлн руб., однако темпы роста снизятся до 10% год к году.

Лучше всего по итогам года себя проявит инфраструктурный сегмент: согласно прогнозам, он почти не потеряет в динамике относительно прошлого года - рост сегмента составит 30%, а его объем достигнет 298,7 млрд руб.

"Таким образом, как и прогнозировалось весной, сохранить положительные темпы роста в 2022 году удалось за счет вклада двух сегментов - электронной коммерции и инфраструктуры, в то время как сегменты интернет-рекламы и цифрового контента по итогам 2022 года демонстрируют отрицательную динамику", - подчеркнул Гребенников.

Согласно аналитике РАЭК, снижение темпов роста интернет-экономики в 2022 году обусловлено необходимостью глобального переформатирования процессов, незавершенным процессом адаптации к новым инструментам и решениям, отсутствием конкурентоспособных российских аналогов по ряду решений. Также повлияли инициативы в сфере регулирования рекламной отрасли и контента, которые вынудили компании больше инвестировать в соблюдение новых требований, а также переход потребителей в режим экономии.

РАЭК измеряет вклад интернет-экономики в экономику России по четырем сегментам: интернет-реклама и маркетинг, электронная коммерция, инфраструктура и цифровой контент. Они образуют "цифровой контур", объединяющий компании, получающие основной доход в данных сферах.