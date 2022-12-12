Профицит бюджета РФ в январе-ноябре составил 557,02 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 557,023 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В январе-сентябре, по уточненным данным, озвученным министром финансов РФ Антоном Силуановым, бюджет был исполнен с профицитом около 200 млрд рублей, или 0,2% ВВП, предварительная оценка была - 54,7 млрд рублей. В январе-октябре профицит предварительно оценивался в 128,412 млрд рублей, таким образом, в октябре дефицит мог составить около 72 млрд рублей.

Так как ведомство в последнее время публикует только часть данных об исполнении бюджета и их позднейших уточнениях, раскрытые накопленные показатели с начала года не дают полноценного представления об итогах ноября. Федеральное казначейство также с некоторых пор прекратило публикацию своих данных по исполнению бюджетов разных уровней.

Если сравнивать итоги 11 месяцев с предварительными результатами января-октября, получается, что за предпоследний месяц года исполнение бюджета не только не приблизилось к актуальному прогнозу на год (дефицит в 2% ВВП), но и заметно от него удалилось.

Доходы бюджета составили за 11 месяцев 24 трлн 779,77 млрд рублей, или 99% к общему объему доходов на год; расходы - 24 трлн 222,75 млрд рублей, или 102,2% к бюджетной росписи, и 83,4% к уточненной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-ноябре составили 10 трлн 654,7 млрд рублей (111,7% к показателям на год), ненефтегазовые - 14 трлн 125,08 млрд рублей (91,3%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 1,786 трлн рублей.

Процентные расходы составили 1,229 трлн рублей, или 87,5%, непроцентные - 22,994 трлн млрд рублей, или 103,2%.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-ноябре 17,281 трлн рублей, или 103% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 5,627 трлн рублей, или 90,4%, другие федеральные органы - 1,872 трлн рублей, или 93,1%.

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.