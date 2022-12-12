Доля Лондона в объеме европейских IPO упала до минимальных с 2009 года 9%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля Лондона в общем объеме европейских IPO в 2022 году упала до минимума со времен глобального финансового кризиса, подсчитал Bloomberg.

В общей сложности объем первичных публичных размещений акций в Лондоне в этом году составил лишь 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд). Это составляет 9% от общеевропейского показателя в $20,9 млрд и является минимумом с 2009 года, когда доля Лондона опускалась до 2%.

Данные показывают, что британской столице трудно сохранять статус глобального финансового центра после Brexit. Доверие инвесторов к Лондону также пошатнулось после отставки двух премьер-министров Великобритании за короткий срок, отмечает Bloomberg.

"Лондонский рынок IPO столкнулся с "засухой". Помимо глобальных экономических проблем и общего снижения аппетита к риску на мировых рынках, Великобритании приходиться преодолевать собственные специфические проблемы, - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс. - Лондон потерял свои конкурентные преимущества после Brexit и также потерял позицию лидера на рынке IPO".

В 2022 году в Лондоне не было ни одного размещения акций на сумму $1 млрд и более. Крупнейшим стало IPO китайского производителя ветряных турбин Mingyang Smart Energy Group объемом $757 млн.

Объем всего пяти IPO превысил $100 млн.

Власти Великобритании, пытаясь вдохнуть жизнь в лондонский Сити, обнародовали пакет реформ в сфере финансовых услуг, призванных повысить ее конкурентоспособность. Объявленные меры, однако, оказались менее кардинальными, чем планировалось до Brexit, отмечает Bloomberg.

"Рынок вряд ли сможет полностью восстановиться, пока приток средств инвесторов на фондовый рынок в целом остается сдержанным, - отмечает Лунд-Йейтс. - Первый квартал следующего года будет ключевым для понимания того, что будет с IPO весь следующий год".