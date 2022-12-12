"Совкомфлот" разместил локальные облигации на $377 млн, заместив 3/4 выпуска евробондов-2023

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" разместило локальные облигации на $377,12 млн для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2023 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

До выпуска "замещающих" облигаций в обращении находились евробонды этого выпуска (эмитент - SCF Capital DAC) на $498,43 млн. Таким образом, в результате сделки замещено порядка 75,7% выпуска.

Срок погашения евробондов - 16 июня 2023 года, ставка купона - 5,375%.

Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Локальные облигации "Совкомфлота" можно было оплатить евробондами с погашением в 2023 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. В итоге еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $372,3 млн, передачей прав - на $4,84 млн.

Совет директоров компании в сентябре одобрил возможность замещения локальными бумагами двух находящихся в обращении выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах.

В октябре "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028, в качестве оплаты также принимались не только сами еврооблигации, но и уступка прав по ним.