Трейдеры не исключают подъема ставки ФРС в декабре всего на 25 б.п.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года после выхода свежих данных об инфляции.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 25 базисных пунктов оценивается в 58,1% по сравнению с 35,1% днем ранее, свидетельствуют данные CME FedWatch. Такое увеличение будет минимальным с марта.

По итогам последних четырех заседаний Федрезерв поднимал ее на 75 б.п. В настоящее время диапазон ставки составляет 3,75-4% годовых.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны во вторник.

Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и теперь находится на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали 7,3%.

Итоги декабрьского заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 по Москве.