Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Трейдеры не исключают подъема ставки ФРС в декабре всего на 25 б.п.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года после выхода свежих данных об инфляции.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 25 базисных пунктов оценивается в 58,1% по сравнению с 35,1% днем ранее, свидетельствуют данные CME FedWatch. Такое увеличение будет минимальным с марта.

По итогам последних четырех заседаний Федрезерв поднимал ее на 75 б.п. В настоящее время диапазон ставки составляет 3,75-4% годовых.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны во вторник.

Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и теперь находится на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали 7,3%.

Итоги декабрьского заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 по Москве.

ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ планирует поставить Индии десять ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Назначен новый глава МИД Белоруссии

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Что случилось этой ночью: вторник, 13 декабря

Хакеры группы LockBit совершили кибератаку на департамент финансов Калифорнии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });