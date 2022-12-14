Промсвязьбанк может купить СМП банк до конца года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) может закрыть сделку по покупке банка "Северный морской путь" (СМП банк) до конца 2022 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я надеюсь, что в этом году", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о сроках сделки. "Мы выходим на финишную прямую", - добавил он.

Замминистра также уточнил, что оценка уже была проведена.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

ПСБ уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, а в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос". Предполагается, что не позднее мая 2023 года к Промсвязьбанку будет присоединен Московский индустриальный банк. Кроме того, ожидается, что Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, а затем ПСБ будут проданы 100% долей в этих банках "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".

СМП банк является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей страховую компанию ООО "СМП страхование", а также Мособлбанк, санацию которого СМП банк осуществляет с 2014 года. По данным на 2021 год, ключевыми акционерами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.

ПСБ и СМП банк находятся под блокирующими санкциями США. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.