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Промсвязьбанк закрыл сделку по покупке 100% Роскосмосбанка

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил, что завершил сделку по покупке 100% акций Роскосмосбанка (РКБ, бывший Фондсервисбанк) у "Роскосмоса" и что интеграция окончательно завершится во II квартале 2021 года.

"К сети отделений ПСБ добавятся уникальные локации РКБ в Байконуре и Мирном, которые банк заинтересован сохранить для обслуживания "Роскосмоса", - говорится в пресс-релизе.

На первом этапе РКБ продолжит работать как отдельный банк и будет отвечать по всем своим обязательствам своевременно и в полном объеме. После реорганизации эти обязательства будут исполняться Промсвязьбанком.

"Становясь инвестором РКБ, ПСБ увеличит долю на рынке обслуживания предприятий ОПК и наукоемких отраслей и дополнительно нарастит объемы бизнеса - за счет стратегического партнерства с ГК "Роскосмос", которое предполагает комплексное финансовое обслуживание 120 компаний в составе госкорпорации и порядка 200 тысяч их сотрудников", - говорится в пресс-релизе.

О том, что ПСБ станет санатором и единственным владельцем Роскосмосбанка, Банк России сообщил 18 ноября. Тогда регулятор указал, что ПСБ присоединит к себе РКБ до 1 мая 2021 года. "Роскосмос" анонсировал завершение сделки по продаже акций дочернего банка до конца 2020 года.

На санацию Фондсервисбанка, который впоследствии стал Роскосмосбанком, в 2015 году АСВ за счет кредита ЦБ выделило 39 млрд рублей на 10 лет. Позднее срок санации Фондсервисбанка был продлен до 2032 года, а также на санацию было выделено еще 6 млрд рублей. Об этом банк сообщил в отчетности. Таким образом, всего на санацию Фондсервисбанка было получено 45 млрд рублей. "Условия финансирования от АСВ и Банка России остаются неизменными", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Роскосмосбанк специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Банк находится на санации с 2015 года. Первоначально инвестором в рамках финансового оздоровления банка выступал Новикомбанк ("дочка" госкорпорации "Ростех"). В ноябре 2018 года новым санатором стал "Роскосмос". В апреле 2019 года "Роскосмос" переименовал Фондсервисбанк в Роскосмосбанк. Роскосмосбанк по итогам третьего квартала 2020 года занимал 60-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество. Банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Другие госбанки передают ПСБ часть своих кредитных портфелей в сфере ОПК и крупных госзаказов. Ранее сообщалось, что вместе с портфелями передается и часть капитала банков. Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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