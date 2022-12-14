Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,65%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 6 по 12 декабря 2022 года составила 0,19% после инфляции в 0,58%, 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие четыре недели, сообщил в среду Росстат. Годовая инфляция ускорилась до 12,65%.

Как сообщалось, основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом остаточно учет индексации перенесся в расчет цен и на второй неделе декабря.

Еще одной причиной достаточно высокой недельной инфляции с 6 по 12 декабря стал значительное повышение стоимости полета в салоне экономического класса самолета - на 8,6% (после роста на 5,7% неделей ранее). По методологии Росстата, в оценку стоимости авиабилетов входят в том числе билеты на месяц вперед.

С начала декабря потребительские цены в РФ к 12 декабря выросли на 0,71%, с начала 2022 года к 12 декабря цены повысились на 11,86%.

Из среднесуточных данных Росстата за начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась по состоянию на 12 декабря до 12,65% с примерно 12,5% на 5 декабря и 11,98% на конец ноября.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец октября, по данным Росстата, составляла 12,63%, на конец сентября - 13,68%, на конец августа - 14,30%, на конец июля - 15,10%, на конец июня - 15,90%, на конец мая - 17,10%, на конец апреля - 17,83% (это был максимум с января 2002 года).

В деталях

Значительный вклад в недельную инфляцию продолжает вносить сезонное удорожание плодоовощной продукции, в первую очередь огурцов. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 6 по 12 декабря составил 2,7% (после роста по 2,9% в предыдущие две недели), в том числе на огурцы - 8,2% (14,2% неделей ранее), свеклу - 2,8%, морковь - 2,3%, лук - 1,7%, капусту и яблоки - 1,6%, помидоры - 1,3%, картофель - 1,1%, бананы - 0,5%.

Кроме того, за период с 6 по 12 декабря существенно выросли цены: на куриные яйца - на 0,7%, мороженую рыбу - на 0,6%, шоколадные конфеты - на 0,5%, баранину - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 1,6%, сахарный песок - на 1,4%, подсолнечное масло и соль - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спички - на 0,3%, сигареты - на 0,2%.

Одновременно снизились цены: на доски обрезные - на 0,5%, плиты ДСП и зубные пасты - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,7%.

Из отдельных видов коммунальных услуг с 6 по 12 декабря выросли тарифы: на водоотведение и водоснабжение холодное - на 0,9%, отопление - на 0,8%, водоснабжение горячее - на 0,7%, газ сжиженный - на 0,6%.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% - на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году - 5,9%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 7,5%.