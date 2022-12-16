Набиуллина заявила, что годовая инфляция весной может опуститься ниже 4%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Годовая инфляция весной следующего года может опуститься ниже 4%, но ЦБ РФ при принятии решений будет ориентироваться на показатели, очищенные от разовых факторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В ближайшие месяцы она (годовая инфляция - ИФ) продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас", - заявила она.

"В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенные от влияния разовых факторов", - отметила глава ЦБ.