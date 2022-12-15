Московская компания попросила у ФАС разрешение приобрести 50% "Цимлянских вин"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Московское АО "АПЕКС Менеджмент" направило в ФАС ходатайство о приобретении 50% акций АО "Цимлянские вина" (Ростовская область), сообщила пресс-служба ФАС.

Ведомство пообещало оценить влияние сделки на рынок алкоголя в установленном порядке.

В ФАС отметили, что "АПЕКС Менеджмент" занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" является АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Как сообщалось, учредителем АО выступал отец главы ОАК Борис Слюсарь, возглавлявший завод "Роствертол" и умерший в 2015 году.

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" под процедурой банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В первом полугодии этого года предприятие произвело 112,6 тыс. декалитров (дал) винодельческой продукции, что вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщал "Интерфаксу" первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

"В первом полугодии текущего года "Цимлянские вина" произвели 1,6 млн бутылок. Доля вин, произведенных заводом, в общем объеме производства донской винодельческой продукции составляет 67%. Отмечу, что производственная политика "Цимлянских вин" сместилась в сторону наращивания объемов производства вин тихих и вин игристых против вин с защищенным географическим указанием", - говорил Гончаров.

В частности, по его словам, в январе-июне текущего года "Цимлянские вина" произвели 619,4 тысячи бутылок тихих вин, что почти в 5 раз больше, чем годом ранее, игристых - 683,9 тысячи бутылок (рост в 3,5 раза). В 2022 году компания планирует произвести порядка 5 млн бутылок винодельческой продукции, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

По данным ЕГРЮЛ на 15 декабря, единственный владелец АО "АПЕКС Менеджмент" - гендиректор компании Елена Куликова.