Уолл-стрит упала максимально за три месяца на итогах заседания ФРС

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

"Рынок в четверг снизился под напором так называемой волны синхронизированного ужесточения, - сказал инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам. - Другие центробанки также проявили агрессивный настрой. Их посыл состоит в том, что они намерены продолжать настойчиво повышать ставки".

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе неожиданно упало на 20 тыс. и составило 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя в районе отметки в 230 тыс.

Акции Tesla подорожали на 0,6%. Ранее стало известно, что Илон Маск в период с 12 по 14 декабря продал акции компании на сумму $3,58 млрд. Всего за этот период он реализовал 22 млн акций компании. Как сообщалось, в начале ноября он продал еще 19,5 млн акций, выручив около $3,95 млрд.

Цена бумаг Lennar Corp. выросла на 3,9% благодаря тому, что одна из крупнейших строительных компаний США отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Капитализация сети аптек CVS Health Corp., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., опустилась на 3,1%, несмотря на то, что компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 10%, до 60,5 цента на акцию.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings и Marriott International снизилась примерно на 2,5% после того, как аналитики Citigroup ухудшили свои рекомендации для акций этих сетей отелей.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 764,13 пункта (2,25%) и составил 33202,22 пункта.

Лидерами падения среди компонентов индекса стали бумаги гигантов техсектора: капитализация International Business Machines упала на 5%, Apple Inc. - на 4,7%, Intel Corp. - на 3,9%.

Из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в плюсе завершили сессию только акции Verizon Communications, подорожавшие на 0,8%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 99,57 пункта (2,49%) - до 3895,75 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 360,36 пункта (3,23%) и составил 10810,53 пункта.