Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Уолл-стрит упала максимально за три месяца на итогах заседания ФРС

Уолл-стрит упала максимально за три месяца на итогах заседания ФРС
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

В миреПауэлл заявил, что Федрезерв будет повышать ставки, пока не достигнет целиПауэлл заявил, что Федрезерв будет повышать ставки, пока не достигнет целиЧитать подробнее

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

"Рынок в четверг снизился под напором так называемой волны синхронизированного ужесточения, - сказал инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам. - Другие центробанки также проявили агрессивный настрой. Их посыл состоит в том, что они намерены продолжать настойчиво повышать ставки".

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе неожиданно упало на 20 тыс. и составило 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя в районе отметки в 230 тыс.

Акции Tesla подорожали на 0,6%. Ранее стало известно, что Илон Маск в период с 12 по 14 декабря продал акции компании на сумму $3,58 млрд. Всего за этот период он реализовал 22 млн акций компании. Как сообщалось, в начале ноября он продал еще 19,5 млн акций, выручив около $3,95 млрд.

Цена бумаг Lennar Corp. выросла на 3,9% благодаря тому, что одна из крупнейших строительных компаний США отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Капитализация сети аптек CVS Health Corp., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., опустилась на 3,1%, несмотря на то, что компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 10%, до 60,5 цента на акцию.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings и Marriott International снизилась примерно на 2,5% после того, как аналитики Citigroup ухудшили свои рекомендации для акций этих сетей отелей.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 764,13 пункта (2,25%) и составил 33202,22 пункта.

Лидерами падения среди компонентов индекса стали бумаги гигантов техсектора: капитализация International Business Machines упала на 5%, Apple Inc. - на 4,7%, Intel Corp. - на 3,9%.

Из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в плюсе завершили сессию только акции Verizon Communications, подорожавшие на 0,8%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 99,57 пункта (2,49%) - до 3895,75 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 360,36 пункта (3,23%) и составил 10810,53 пункта.

США Dow Jones S&P Nasdaq ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным безопасность ЗАЭС

Что случилось этой ночью: пятница, 16 декабря

Суд продлил экс-президенту Перу срок заключения на 18 месяцев

Сенат США одобрил военный бюджет на 2023 год

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"

Генассамблея ООН одобрила российский проект резолюции против героизации нацизма

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии
Военная операция на Украине

Ужесточены правила въезда в Запорожскую область через "Васильевку"

Три института ЕС назвали законодательные приоритеты союза на ближайшие два года

Три института ЕС назвали законодательные приоритеты союза на ближайшие два года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });