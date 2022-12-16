Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок после повышения ставок мировыми центробанками; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7% во главе с бумагами металлургов и финансовых компаний, упали также акции "ФосАгро" после отсечки на бирже квартальных дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2117,88 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1035,02 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 64,46 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), ВТБ (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,7% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), OZON (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

С 16 декабря изменилась база расчета индекса "голубых фишек" Мосбиржи за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal.

Акции "ФосАгро" подешевели до 6038 рублей (-3,6%), дивиденды за III квартал составляют 318 рублей на бумагу.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,1%).

США ввели санкции против Росбанка, ХК "Интеррос", которая владеет акциями "Норникеля" в интересах Владимира Потанина, против самого Потанина и членов его семьи. Однако против "Норникеля" санкций не вводилось.

Евросоюз в четверг вечером согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России, сообщили западные СМИ. По их данным, он затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Процедура финального утверждения, как отмечают западные издания, должна завершиться в пятницу.

Комментарии аналитиков

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" ожидают, что ЦБ РФ не станет менять в пятницу ключевую ставку. Потанин и его семья внесены в американский санкционный SDN List, существенных последствий для бизнеса "Норильского никеля" не ожидается, но в краткосрочной перспективе котировки компании могут оказаться под некоторым давлением.

На следующей неделе рынок акций может сильно просесть из-за предстоящего дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа", однако уже в начале следующего года "свежая" ликвидность от реинвестирования дивидендов нефтяных компаний может позитивно сказаться на локальном рынке, полагают аналитики.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в пятницу на мировых рынках сохраняются инерционно негативные настроения после повышения ставок мировыми центробанками, но к концу дня можно ожидать стабилизации ситуации.

Взгляд на ближайшие перспективы рынка акций РФ остается осторожным ввиду приближения дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" и отсутствия явных поводов для заметного улучшения настроений. Индекс МосБиржи, несмотря на техническую перепроданность ряда "фишек", может остаться под давлением и опуститься в коридор 2050-2100 пунктов, полагает Локтюхов.

В США накануне индексы акций упали на 2,3-3,2% во главе с Nasdaq, откат стал рекордным с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промпроизводства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%).

На этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо проседают, но неделя может завершиться ростом более чем на 7%. Текущая стоимость Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $81,19 за баррель (-0,02% и -1,8% в четверг), январская цена WTI - $76,02 за баррель (-0,1% и -1,5% накануне).

Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков, что может вызвать экономический спад и снижение спроса на нефть.