ЦБ РФ отметил оживление розничного кредитования и возобновление притока средств населения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает оживление розничного кредитования после временного замедления в октябре и возобновление притока средств населения в банки на фоне роста депозитных ставок.

"Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в корпоративном сегменте. Оперативные данные указывают на оживление розничного кредитования после временного замедления в октябре, чему во многом способствовала стабилизация потребительских настроений", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам совета директоров по ставке.

На фоне происходившего с конца сентября увеличения депозитных ставок возобновился небольшой приток средств населения в кредитные организации, но в основном на текущие счета.

"В целом, несмотря на повышенные инфляционные ожидания, население проявляет осторожность в потребительском поведении. Это отражается в высокой склонности к сбережению и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений", - указывает регулятор.