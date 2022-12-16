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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В ЕЦБ допустили ускорение "количественного ужесточения" с июля

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк, вероятно, ускорит темпы сокращения портфеля облигаций с июля 2023 года в рамках мер по борьбе с инфляцией, сказал член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

15 декабря ЕЦБ повысил ключевые ставки на 50 б.п., а также объявил, что с марта 2023 года и далее портфель облигаций, приобретенных регулятором в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme (APP)), будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего ЕЦБ определит дальнейшие темпы его уменьшения.

"Мы заново оценим его в июне и, вероятно, увеличим сокращения начиная с июля", - сказал Виллеруа де Гало BFM Business, отметив, что 15 млрд евро уже является "значительным" объемом.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что регулятору необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, и стоит ожидать их дальнейшего подъема темпами по 50 б.п. По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

Виллеруа де Гало также сказал, что рост ставок останется основным инструментом ЕЦБ в борьбе с высокой инфляцией, которая, как он ожидает, достигнет пикового значения во Франции и в еврозоне в первом полугодии 2023 года.

"Европейская экономика оказалась устойчивее, чем мы опасались еще несколько недель назад", - сказал он.

"Мы избежим того, что некоторые люди называют "жесткой посадкой". Мы будем наблюдать довольно значительное восстановление в 2024 и 2025 годах", - отметил глава Банка Франции.

Виллеруа де Гало добавил, что ЕЦБ будет повышать ставки до тех пор, пока это будет необходимо, однако еще слишком рано говорить, каких значений они в итоге достигнут. По его словам, это будет зависеть от поступающих данных. Виллеруа де Гало проголосовал за повышение ставки на 50 б.п. на декабрьском заседании.

ЕЦБ Банк Франции Франсуа Виллеруа де Гало Кристин Лагард
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