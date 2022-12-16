В ЕЦБ допустили ускорение "количественного ужесточения" с июля

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк, вероятно, ускорит темпы сокращения портфеля облигаций с июля 2023 года в рамках мер по борьбе с инфляцией, сказал член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

15 декабря ЕЦБ повысил ключевые ставки на 50 б.п., а также объявил, что с марта 2023 года и далее портфель облигаций, приобретенных регулятором в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme (APP)), будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего ЕЦБ определит дальнейшие темпы его уменьшения.

"Мы заново оценим его в июне и, вероятно, увеличим сокращения начиная с июля", - сказал Виллеруа де Гало BFM Business, отметив, что 15 млрд евро уже является "значительным" объемом.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что регулятору необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, и стоит ожидать их дальнейшего подъема темпами по 50 б.п. По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

Виллеруа де Гало также сказал, что рост ставок останется основным инструментом ЕЦБ в борьбе с высокой инфляцией, которая, как он ожидает, достигнет пикового значения во Франции и в еврозоне в первом полугодии 2023 года.

"Европейская экономика оказалась устойчивее, чем мы опасались еще несколько недель назад", - сказал он.

"Мы избежим того, что некоторые люди называют "жесткой посадкой". Мы будем наблюдать довольно значительное восстановление в 2024 и 2025 годах", - отметил глава Банка Франции.

Виллеруа де Гало добавил, что ЕЦБ будет повышать ставки до тех пор, пока это будет необходимо, однако еще слишком рано говорить, каких значений они в итоге достигнут. По его словам, это будет зависеть от поступающих данных. Виллеруа де Гало проголосовал за повышение ставки на 50 б.п. на декабрьском заседании.