Бизнес попросил продлить погашение льготных кредитов для системообразующих предприятий

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Крупный бизнес просит правительство РФ продлить на год срок погашения кредитов, выданных в 2022 году системообразующим предприятиям на льготных условиях. Такое предложение первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в конце ноября направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом обращения.

Пролонгировать выплаты предлагается хотя бы для наиболее пострадавших от санкций отраслей (в качестве примера Шохин приводит авторынок РФ, объем которого в этом году может сократиться более чем на 40%). Соответственно, на год должны быть продлены и субсидии кредитным организациям, выдававшим льготные кредиты.

Также Шохин просит предоставить возможность системообразующим компаниям получить уже утвержденные, но еще не выбранные льготные кредиты, увеличив срок выборки "как минимум до конца первого полугодия 2023 года".

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли для пополнения ими оборотных средств (393-е постановление правительства) была запущена весной этого года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Осенью кабмин решил не продлевать эту программу на 2023 год из-за значительного понижения ключевой ставки (сейчас ее уровень 7,5%), что делало условия льготных кредитов менее привлекательным.

Программа позволяла системообразующим предприятиям промышленности и торговли в течение 2022 года получать льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под ставку до 11% годовых. Одна компания могла привлечь до 30 млрд рублей.

По состоянию на конец лета 2022 года объем субсидий, предоставленных по программе льготного кредитования системообразующих предприятий (как промышленности и торговли, так и других сфер – ТЭК, АПК, IT и т.д.), оценивался правительством в 83 млрд рублей (из запланированных более 180 млрд рублей).