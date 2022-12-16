Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 23 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США одобрил продление финансирования правительства на одну неделю, до 23 декабря включительно, пишет The Wall Street Journal.

Эта отсрочка позволит конгрессменам продолжить согласование окончательных деталей законопроекта о бюджете на следующий финансовый год и, вероятно, принять его до конца декабря. За продление финансирования проголосовал 71 сенатор, против - 19.

Ранее на этой неделе такое же решение приняла Палата представителей Конгресса.

Когда согласованный Конгрессом документ подпишет президент Джо Байден, это позволит избежать приостановки работы правительства (шатдауна) после 16 декабря, отмечает WSJ.

Ранее на этой неделе американские законодатели, участвующие в двухпартийных переговорах, смогли согласовать основные положения законопроекта о бюджете на следующий финансовый год, общий объем которого составляет порядка $1,7 трлн. Конгрессу необходимо принять его до 23 декабря.

15 декабря Сенат одобрил вслед за Палатой представителей военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд.